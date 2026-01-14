Feuer zerstört Maschinen - bis zu 300.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand einer Scheune in Pfedelbach (Hohenlohekreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht derzeit von einer Summe von 250.000 bis 300.000 Euro aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Außerdem griff das Feuer auch nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Polizei zufolge war die Feuerwehr am frühen Morgen noch mit den letzten Löscharbeiten beschäftigt.

In der Scheune befanden sich hochwertiges Werkzeug sowie Dreh- und Fräsmaschinen, die einer oder mehreren Privatpersonen gehörten. Die Maschinen und das Werkzeug wurden nach Angaben der Polizei bei dem Feuer zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar.