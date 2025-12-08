Feuer zerstört Asylunterkunft – Verdächtiger in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand in einem städtischen Wohnheim in Wangen (Kreis Ravensburg) ist ein Mann festgenommen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 42-Jährigen gemeinsamen Angaben zufolge eines besonders schweren Falls der Brandstiftung. Der Mann kam wegen seines psychischen Zustands in eine Fachklinik.

Der Bewohner soll mutmaßlich unter Drogeneinfluss in seinem Zimmer einen Gegenstand angezündet und zusammen mit einem Besucher noch versucht haben, das Feuer zu löschen. Die Flammen griffen jedoch auf das gesamte Zimmer über. Der 21 Jahre alte Besucher wurde durch das Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro, es ist vorläufig unbewohnbar.

Elf Bewohner kamen noch in der Nacht in einem benachbarten Wohngebäude unter. Ihre weitere Unterbringung ist nach Angaben der Stadt noch unklar.