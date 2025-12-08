Feuer in Wohnhaus – Ermittlungen nach tödlichem Brand laufen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis mit zwei Toten soll die Staatsanwaltschaft laut Polizei entscheiden, ob die Leichen obduziert werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen weiter nach der Ursache für das Feuer, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Auch die Identität der beiden Toten sei weiterhin nicht geklärt.

Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des dreistöckigen Gebäudes in St. Leon-Rot ausgebrochen. Zwei Menschen kamen ums Leben, vier weitere konnten sich unverletzt aus dem Haus retten, wie die Polizei mitgeteilt hatte.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kommt jede Hilfe zu spät

Als die zahlreichen Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, fanden sie einen Menschen bereits tot im Haus. Eine zweite Person war den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Die Kräfte versuchten, den Verletzten zu reanimieren – vergeblich. Noch an der Einsatzstelle starb der Mensch laut einem Polizeisprecher.

Zum Geschlecht, Alter und ob es sich um Bewohner des Hauses handelte, lagen der Polizei zufolge am Sonntag keine Informationen vor. Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten am Morgen auf der Straße vor dem Haus unter anderem Sichtschutzwände. Auch Seelsorger waren im Einsatz, um Betroffene zu betreuen. Wegen der starken Rauchentwicklung entstand Schätzungen zufolge ein Gebäudeschaden von rund 50.000 Euro.