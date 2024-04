Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Wohnhaus in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) ist am Dienstag in Vollbrand geraten. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer auf das Dach des Gebäudes über. Ein Gebäudeteil sei ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Zu Verletzten könne noch keine Angabe gemacht werden, erklärte ein Sprecher. Gemeldet wurde der Brand demnach gegen 13.30 Uhr. Die Brandursache war der Polizei zufolge zunächst unklar.