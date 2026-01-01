Feuer in Mehrfamilienhaus - vier Verletzte

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Flur des Mehrfamilienhauses aus.

Vier Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ludwigsburg leicht verletzt worden. Der Verdacht, dass auch drei Angehörige der Feuerwehr verletzt worden sein könnten, habe sich nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.

Das Feuer brach im Flur des Hauses in Korntal-Münchingen aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort. Nach Angaben des Sprechers hatten sie Rauch eingeatmet. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Mehrere Wohnungen seien durch den Brand unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.