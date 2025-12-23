Feuer in Mannheimer Wohnhaus – mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim hat die Feuerwehr mehrere Menschen gerettet, darunter acht Kinder. Insgesamt seien 20 Menschen medizinisch versorgt worden, fünf Verletzte seien in Krankenhäuser gekommen, teilte die Feuerwehr mit.

Da das Feuer im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen war, sei der Rettungsweg zeitweise durch Rauch versperrt gewesen, hieß es. Mehrere Bewohner hätten beim Eintreffen der Feuerwehr an Fenstern gestanden und seien über Leitern und eine Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.