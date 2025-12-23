Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Feuer in Mannheimer Wohnhaus – mehrere Verletzte

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mannheim bricht ein Feuer aus. Der Fluchtweg ist versperrt. Die Feuerwehr rettet mehrere Menschen über Leitern.

Feuerwehrleute retten Bewohner über Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Mannheim. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim hat die Feuerwehr mehrere Menschen gerettet, darunter acht Kinder. Insgesamt seien 20 Menschen medizinisch versorgt worden, fünf Verletzte seien in Krankenhäuser gekommen, teilte die Feuerwehr mit.

Da das Feuer im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen war, sei der Rettungsweg zeitweise durch Rauch versperrt gewesen, hieß es. Mehrere Bewohner hätten beim Eintreffen der Feuerwehr an Fenstern gestanden und seien über Leitern und eine Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

