Feuer in Küche - zwei Menschen verletzt

In Karlsruhe sind nach einem Feuer in einer Wohnung zwei Menschen leicht verletzt worden. In Lebensgefahr schwebe niemand, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer brauch demnach am Morgen vermutlich wegen eines technischen Defekts eines Geräts in einer Küche aus.

Das Mehrparteienhaus, in dem sich die Wohnung befinde, habe evakuiert werden müssen, sagte der Polizeisprecher. Laut Feuerwehr wurden 24 Menschen aus dem Mehrparteienhaus in Sicherheit gebracht. Der Rettungsdienst betreute 14 von ihnen. Weil zwei Menschen eine Rauchvergiftung erlitten, mussten sie weitergehend versorgt werden.

Das Feuer sei innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht worden. Es breitete sich laut Feuerwehr nicht auf andere Wohnungen aus, der Rauch dagegen schon. Deshalb wurden die betroffenen Wohnungen auf Kohlenmonoxid kontrolliert. Gesundheitsgefährdende Werte wurden nicht festgestellt, alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur die Brandwohnung war vorerst nicht mehr zu bewohnen.