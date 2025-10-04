Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Feuer in Küche - mehrere Menschen in Karlsruhe verletzt

In einem Haus in Karlsruhe brennt es. Etliche Menschen müssen das Gebäude verlassen, mehrere werden verletzt. Die Flammen sind inzwischen unter Kontrolle.

Die Feuerwehr war weiterhin vor Ort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
In Karlsruhe sind nach einem Feuer in einer Wohnung mehrere Menschen verletzt worden. In Lebensgefahr schwebe aber niemand, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer brauch demnach am Morgen vermutlich wegen eines technischen Defekts eines Geräts in einer Küche aus.

Das Mehrparteienhaus, in dem sich die Wohnung befinde, habe evakuiert werden müssen. Inzwischen seien die Flammen unter Kontrolle gebracht worden, wie der Polizeisprecher berichtete. Wie viele Menschen verletzt und wie viele Menschen aus dem Haus evakuiert wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte seien weiter vor Ort.

