Feuer in historischem Gebäude – drei Verletzte

Die Feuerwehr geht nach ersten Erkenntnissen von einem Totalschaden an dem Gebäude aus. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Biberach sind drei Menschen verletzt worden. Das Haus in Schemmerhofen sei ein historisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, teilte die Feuerwehr mit. Durch die massiven Schäden sei es mutmaßlich nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt seien in dem Mehrfamilienhaus 14 Personen gemeldet. Bis auf drei Bewohner blieben nach ersten Erkenntnissen alle unverletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch die ganze Nacht. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 130 bis 150 Kräften im Einsatz. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Laut Feuerwehr könne die Beschädigung allerdings Richtung Totalschaden gehen.