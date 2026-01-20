Feuer in Flüchtlingsheim - mehr als 200 Bewohner evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Brands in einer Unterkunft für Geflüchtete in Stuttgart hat die Feuerwehr rund 250 Bewohner evakuiert. Sie wurden mit Bussen und Krankenwagen in zwei Stuttgarter Sporthallen gebracht, die als Notunterkünfte dienen sollen. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Als Brandherd konnte nach längerer Suche das Innere einer Wand in dem ehemaligen Hotel ausfindig gemacht werden, so die Sprecherin weiter. Sie sprach von einem sogenannten Dehnfugenbrand. Brandstiftung könne deshalb vermutlich ausgeschlossen werden.

Da sich der Rauch über die Lüftungsanlagen im Gebäude ausgebreitet hatte, räumte die Feuerwehr das Haus vorsorglich vollständig. Es waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz.