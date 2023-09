Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Feuers in einem ehemaligen Gasthof in Zwingenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) ist die Bundesstraße 37 für Lastwagen gesperrt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, geriet der Dachstuhl des Gebäudes am Freitagmorgen in Brand. Die Bewohner hätten das Gebäude unverletzt verlassen können. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.