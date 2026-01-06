Feuer im Kreis Göppingen – Frau aus brennendem Haus gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Geislinger Innenstadt (Kreis Göppingen) wurden mehrere Menschen verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand laut Polizeiangaben ein Stockwerk bereits in Vollbrand und dichter Rauch breitete sich im Gebäude aus.

Drei Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, eine junge Frau wurde von der Feuerwehr über eine Leiter aus dem zweiten Obergeschoss evakuiert. Insgesamt wurden drei Menschen im Alter von 19, 29 und 31 Jahren verletzt. Zwei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden an dem Gebäude in der Adlerstraße wird demnach auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Eigentümer organisierte für die sieben Mieter Ersatzunterkünfte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.