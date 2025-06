Feuer bricht in Sauna aus - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg (Landkreis Böblingen) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Das Feuer sei in der Sauna der Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten die beiden 80 und 55 Jahre alten Bewohner der Wohnung demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Feuer richtete nach Schätzungen der Polizei einen Schaden von etwa 200.000 Euro an. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Wohnungen im Haus waren von dem Feuer nicht betroffen. Wie genau es zu dem Brand in der Sauna kam, blieb zunächst unklar.