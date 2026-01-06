Feuer bei Heilbronn – drei Verletzte, Schaden am Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses hat in Talheim (Kreis Heilbronn) einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht und das Gebäude teilweise unbewohnbar gemacht. Drei Menschen erlitten laut Polizeiangaben Rauchvergiftungen.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einem Dreifamilienhaus aus. Etwa 120 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten die Flammen unter Kontrolle bringen, bevor sich der Brand auf weitere Gebäudeteile ausbreitete. Das Haus ist den Angaben zufolge derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.