Feuer aus Garage setzt Haus in Brand

In einer Garage im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Feuer ausgebrochen und hat auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die Löscharbeiten in Ketsch dauern an, wie die Polizei mitteilte. Glutnester beginnen demnach immer wieder neu zu brennen. Es sei zudem notwendig, zwei brennende Hybrid-Autos aus der Garage zu bringen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Bewohner habe am Morgen die Feuerwehr alarmiert, weil er einen Knall in der Garage gehört habe. Die Garage und das angrenzende Haus standen laut einem Feuerwehrsprecher zwischenzeitlich in Vollbrand. Eines der Autos war ersten Erkenntnissen zufolge an einer Ladestation angeschlossen. Ob der Ladevorgang den Brand auslöste, war zunächst unklar.

Anwohner der Schwetzinger Straße sollen Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen halten und auf entsprechende Hinweise der Polizei achten. Das angrenzende Haus werde vorübergehend unbewohnbar sein, hieß es. Ein weiteres Haus wurde vom Rauch in Mitleidenschaft gezogen.