Feuer an Einkaufszentrum in Filderstadt verursacht hohen Schaden

An einem Einkaufszentrum in Filderstadt (Kreis Esslingen) hat es ein Feuer gegeben, das einen geschätzten Schaden von Hunderttausenden Euro verursacht hat. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Freitag im Außenbereich des Einkaufszentrums ausgebrochen. Dort seien gelagerte Waren aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wieso das Feuer ausbrach, war laut Polizei bislang nicht klar.

Kundinnen und Kunden konnten Gebäude rechtzeitig verlassen

Es habe sich starker Rauch entwickelt, der ins Gebäude zog. Der Rauch kontaminierte und beschädigte etliche Waren, was letztlich den hohen Schaden verursacht habe, sagte ein Polizeisprecher.

Unklar war, ob und inwiefern Geschäfte betroffen waren und ob sie wieder öffnen konnten. In dem Einkaufszentrum sind unter anderem ein Möbelgeschäft und ein Tierfutterhandel untergebracht.

Als die Brandmeldeanlage auslöste, hätten die Kunden das Zentrum verlassen. Feuerwehrleute rückten in den Stadtteil Bernhausen an und löschten das Feuer. Sie hätten verhindert, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Zur Brandursache wird ermittelt.