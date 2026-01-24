Feuer an Einkaufszentrum in Filderstadt verursacht hohen Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

An einem Einkaufszentrum in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein Feuer ausgebrochen, das einen geschätzten Schaden von Hunderttausenden Euro verursacht hat. Nähere Angaben zu der Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Freitag im Außenbereich des Einkaufszentrums ausgebrochen. Dort seien gelagerte Waren aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Es habe sich starker Rauch entwickelt, der ins Gebäude zog. Die Brandmeldeanlage löste laut Sprecher aus und die noch anwesenden Kunden verließen das Gebäude. Feuerwehrleute rückten in den Stadtteil Bernhausen an und löschten das Feuer. Weitere Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht.