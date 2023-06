Aktuell Land

Festnahmen nach Angriff auf Trauergemeinde: Wohl Handgranate

Nach dem Wurf eines Sprengkörpers auf eine Trauergemeinde in Altbach in Baden-Württemberg sind drei junge Männer festgenommen worden. Das teilte das Landeskriminalamt auf Nachfrage am Mittwoch mit. Am Morgen seien mehrere Wohnungen in Ludwigsburg mit großem Kräfteaufgebot in Zusammenhang mit dem Fall in Altbach durchsucht worden, sagte der Sprecher. Dabei seien drei Männer festgenommen - im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. Zunächst war von vier Festnahmen die Rede, einen vierten Mann habe man aber nicht mit der Tat in Verbindung bringen können, sagte der LKA-Sprecher. Es werde geprüft, wer von den Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Zuvor hatten die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« über die Razzia berichtet.