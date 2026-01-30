Festnahme nach Leichenfund in Asylunterkunft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Tage nach dem Fund eines toten Mannes in einer Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist dessen Mitbewohner festgenommen worden. Der 22-Jährige wird dringend verdächtigt, den 21-jährigen Afghanen getötet zu haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er habe sich widerstandslos in Eichstetten festnehmen lassen.

Der Verdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit wird den Angaben nach dem Haftrichter vorgeführt, der genaue Zeitpunkt wurde zunächst nicht mitgeteilt. Er sei in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.