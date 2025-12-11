Festnahme in der Rocker-Szene nach Waffenfund

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in einem Spielkasino in Calw ein Mitglied einer Rockergruppierung festgenommen. Der 39-Jährige ist Teil des Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye, ihm wird der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Bei Durchsuchungen in dem Spielkasino seien zwei scharfe Schusswaffen (Pistolen) samt zugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann soll in Verbindung mit dem Kasino stehen, aber kein direkter Betreiber sein. Ihm wird zur Last gelegt, die Waffen dort versteckt zu haben. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde Mittwoch vergangener Woche vollstreckt. Dabei wurde der Mann festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gehen auf ein großes Verfahren gegen die Rockergruppe zurück, die auf Social Media immer wieder Waffen und ihr verbotenes Abzeichen auf Kutten präsentiert hätten. Bereits im September hatten 400 Beamte in einer großen Aktion in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz die Wohn- und Geschäftsräume von 21 Verdächtigen durchsucht. Damals waren bei einem 44-Jährigen neben Drogen auch eine Schusswaffe sichergestellt worden. Der Mann wurde festgenommen.