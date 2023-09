Aktuell Land

Festival des deutschen Films zieht erste Bilanz

Kurz vor Abschluss des Filmfestivals in Ludwigshafen ziehen die Organisatoren heute eine erste Bilanz der Veranstaltung in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dazu lädt Intendant Michael Kötz zu einer Pressekonferenz auf die Parkinsel im Rhein. Vor dem Start der Filmschau Ende August hieß es, man hoffe auf Zahlen wie vor der Corona-Pandemie - also etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher. Das Festival des deutschen Films gilt als wichtiger Branchentreff und geht am Sonntag zu Ende. Auf dem Areal an der Grenze zu Baden-Württemberg stehen Zeltkinos und ein Freiluftkino.