Felsen aus Steinwand fallen auf Arbeiter in Bagger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere größere Felsbrocken haben sich in einem Steinbruch in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) gelöst, sind auf einen Bagger gestürzt und haben den Fahrer schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Arbeiter aus der Maschine befreien, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den 57-Jährigen ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge verlud der Baggerfahrer am Vormittag gesprengtes Geröll, als sich aus zunächst unbekannter Ursache die Felsbrocken aus der Kalksteinwand oberhalb des Baggers lösten und auf das Führerhaus fielen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.