Felsen aus Steinwand fallen auf Arbeiter in Bagger

Ein Baggerfahrer verlädt in einem Steinbruch gesprengtes Geröll. Plötzlich lösen sich mehrere Felsbrocken – und stürzen in die Tiefe.

Plötzlich lösten sich die massiven Felsbrocken. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/DPA
Foto: Robert Michael/DPA

Mehrere größere Felsbrocken haben sich in einem Steinbruch in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) gelöst, sind auf einen Bagger gestürzt und haben den Fahrer schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Arbeiter aus der Maschine befreien, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den 57-Jährigen ins Krankenhaus. 

Ersten Erkenntnissen zufolge verlud der Baggerfahrer am Vormittag gesprengtes Geröll, als sich aus zunächst unbekannter Ursache die Felsbrocken aus der Kalksteinwand oberhalb des Baggers lösten und auf das Führerhaus fielen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:251217-930-436381/1