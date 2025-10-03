Feiertag läutet Herbst-Wochenende mit Sturm und Regen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wettermäßig startet das lange Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit in Baden-Württemberg eher ruhig - doch wer Ausflüge plant, sollte flexibel bleiben. Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) macht der Herbst seinem Namen alle Ehre: dichte Wolken - und schon in der Nacht zu Samstag sollen Regen und kräftiger Wind aufziehen.

Am Freitag, dem Feiertag, ist es laut der Vorhersage im Südwesten zunächst noch meist trocken. Vor allem im Osten könne sich am Vormittag noch etwas Sonne zeigen, während von Westen her immer mehr hohe Wolken übers Land zögen. Die Temperaturen steigen den Angaben nach auf bis zu 16 Grad im Hohenlohischen. In höheren Lagen bleibe es mit etwa 10 Grad frischer.

In der Nacht zum Samstag nehme die Bewölkung weiter zu. Und im Westen setze Regen ein. Die Tiefstwerte liegen dem DWD zufolge zwischen 5 und 11 Grad. Im Bergland seien stürmische Böen möglich.

Orkanartige Böen und Gewitter

Der Samstag zeigt sich dann wohl deutlich unbeständiger. Im Tagesverlauf bringt ein kräftiges Regenband verbreitet Niederschläge, begleitet von frischem bis stürmischem Südwestwind, wie die Meteorologen vorhersagten. Besonders im Hochschwarzwald seien schwere Sturmböen und auf den Gipfeln orkanartige Böen möglich. Dafür wird es der Prognose zufolge milder: In den Niederungen seien bis zu 20 Grad drin, im Breisgau sogar bis zu 22 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehe der Regen nach Osten ab, dahinter bleibe es wechselhaft mit einzelnen Schauern - vereinzelt könne es im Schwarzwald auch gewittern. Der Wind bleibe kräftig, lasse aber im Laufe der Nacht etwas nach.

Am Sonntag wechseln sich voraussichtlich Sonne und dichte Quellwolken ab. Es bleibe windig mit teils stürmischen Böen, hieß es. Schauer seien weiterhin möglich. Die Höchstwerte erreichen je nach Lage dem DWD zufolge zwischen 9 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 17 Grad entlang von Rhein und Neckar.