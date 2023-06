Aktuell Land

FDP und SPD beklagen zu wenige Waffenkontrollen im Südwesten

FDP und SPD bemängeln mangelnde Kontrollen von Waffenbesitzern im Südwesten. Nicht beim Waffengesetz, sondern bei der Umsetzung von Kontrollen gebe es ein Defizit, sagte der Innenexperte der FDP, Nico Weinmann, bei einer Debatte zur Verschärfung des Waffengesetzes am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. »Wollte man alle Waffenbesitzer im Land nur einmal kontrollieren, so würde dies angesichts der vorhandenen Personaldichte in den unteren Waffenbehörden ganze 19 Jahre dauern«, sagte Weinmann. Ein schärferes Waffengesetz führe nicht zu mehr Sicherheit und damit nicht zu einer Lösung des Problems.