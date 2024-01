FDP setzt Fokus bei Kommunalwahl auf Migrationsthema

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die FDP will den Schwerpunkt des Kommunalwahlkampfs auf das Thema Migration legen. Der Landesverband will sich damit auch auf dem Landesparteitag am Freitag (ab 10.00 Uhr) in Fellbach beschäftigen und das Programm für die Wahl am 9. Juni in einem Leitantrag beschließen. Die Liberalen wollten etwa, dass Kommunen mehr Sachleistungen statt Geld an Geflüchtete herausgeben, sagte Generalsekretärin Judith Skudelny am Donnerstag. Migration sei die zentrale Herausforderung der Kommunalpolitik, betonte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Wer möchte, dass die AfD wieder schwächer werde, müsse bei Migrationspolitik ansetzen.