FDP-Politikerin Strack-Zimmermann warnt in Reutlingen: Welt wird gerade aufgeteilt

REUTLINGEN. Dass die Venezolaner sich freuen, dass Machthaber Maduro, der sie unterdrückt und geknebelt hat, nun weg ist, versteht die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann (67) natürlich. Wie viel sich allerdings tatsächlich ändern wird, wird sich zeigen. Denn inzwischen zeigt sich ihrer Ansicht nach, dass es dem US-Präsidenten bei dieser Aktion vor allem darum gegangen ist, Zugriff auf die gigantischen Ölreserven des südamerikanischen Staates zu bekommen. In Venezuela wird es wohl keinen Regimewechsel geben, sondern nur einen Wechsel vom Diktator zur Diktatorin. »Zunächst ist erst einmal die Stellvertreterin von Maduro auf den Thron gesetzt worden und wird dabei vom Militär gestützt. Maduros Clique ist geblieben. Offensichtlich glaubt Trump, mit ihnen einen besseren Deal machen zu können«, sagt die Europa-Abgeordnete.

Was Trump in Venezuela getan hat, nennt sie "schlichtweg völkerrechtswidrig"." Für die Europäer ist das eine schwierige Situation, denn wer die Einhaltung des Völkerrechts wegen der Ukraine einfordere, tue sich nun ziemlich schwer. "Wir dürfen das Völkerrecht nicht unterschiedlich auslegen." Weder der russische noch der chinesische Präsident haben sich zu Venezuela geäußert. Für Strack-Zimmermann ist das ein weiteres Indiz dafür: "Die Welt wird gerade aufgeteilt zwischen den USA, Russland und China."

»China und Russland schauen aufmerksam zu«

»China und Russland schauen aufmerksam zu, was nun passiert«, sagt die Politikerin bei der ersten Veranstaltung der Jungen Unternehmer/Familienunternehmer im neuen Jahr auf der Achalm. Für Strack-Zimmermann zeige sich immer mehr, »warum Trump mit Putin so nachsichtig ist.« Das müsse man nüchtern betrachten. »Wir dürfen nicht so naiv sein zu glauben, das ist weit weg in Südamerika.« Sie verweist auf Grönland. Das alles schien bisher unvorstellbar. Europa muss sich laut Strack-Zimmermann darauf einstellen. »Wir müssen uns Sorgen machen.«

Moderator Rainer Knauer schwenkt zur Innenpolitik und spricht die Teilnahme von AfD-Politikern bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar an. Das lehnt Strack-Zimmermann kategorisch ab, weil es auf dieser Konferenz um Sicherheit geht. »Wer die AfD einlädt, lädt jemand ein, der den Austritt aus der Nato fordert und die EU ablehnt. Die wollen nicht nur spielen, die meinen das ernst. Wenn man die Totengräber der Freiheit einlädt, laufen wir Gefahr, dass diese Konferenz nicht mehr die Wirkung hat, die sie eigentlich haben sollte.« Einige Zuhörer kritisierten es, dass man mit der AfD nicht reden will. Das lehnt Strack-Zimmermann auch mit Blick auf ihre Erfahrungen im Europarlament ab: »Mit der AfD kann man nicht reden. Die ernsthafte Diskussion, wie man ein Problem lösen könnte, findet bei der AfD nicht statt. Die AfD schildert das Drama, ohne eine Lösung anzubieten und freut sich dann, wenn das Drama anwächst.«

Von Bundeskanzler Merz hatte sie sich mehr versprochen. Dass die FDP nicht mehr im Bundestag sitzt, nennt sie angesichts der politischen Lage eine Katastrophe, denn »diese Regierung muss es im Interesse der Nation schaffen«. Merz hatte aus der Opposition heraus vieles angekündigt. Dass habe er dann alles über den Haufen wirft, hätte sie nicht für möglich gehalten und stellt fest: »Merz ist eben kein Politiker«. Er habe geglaubt, wenn man der Bundeskanzler ist und CDU-Vorsitzender, dann reiche die schiere Präsenz. »Das war vielleicht mal so, aber das ist heute nicht mehr so, auch weil die Fraktionen ein anderes Selbstverständnis entwickelt haben. Da müssten sie bestenfalls einen Fraktionsvorsitzenden haben, der ihnen den Rücken freihält und nicht mit ihnen Seilchen springt.« Sie meint den Unionsfraktionsvorsitzenden Spahn.

Merz wirft sie vor, dass er nicht die Chance ergreift, nun endlich Entscheidungen zu treffen. Er habe doch politisch nichts mehr zu verlieren. »Er könnte wirklich mutig vorangehen. Wenn man 70 ist und noch drei Jahre Kanzler sein kann, worauf wartet er dann noch. Ich verstehe es nicht.«

»Die USA als Verbündeter sind Geschichte«

Vom Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzenden Klingbeil ist sie schlicht enttäuscht. Beim Thema Sicherheitspolitik und Ukraine-Angriff habe er früher eine klare Meinung vertreten und vertrete sie immer noch, aber »wenn wir heute über Resilienz sprechen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ist er der erste, der bremst und sagt, das sei der dritte vor dem ersten Schritt«. Vorschläge würden immer zunächst abgewürgt. Stattdessen sollte er den Wählern ihrer Meinung nach ungeschminkt erklären, was notwendig und erforderlich ist.

Sie bedauert das Fehlen der Liberalen im Bundestag, »besonders in schwierigen Zeiten, wenn viele Selbstverständlichkeiten der Demokratie über Bord geworfen werden«. In der Rentendebatte fehlte habe schlichtweg die Stimme der FDP gefehlt, bedauert sie. Das sollten die Menschen bei den Wahlen am 8. März in Baden-Württemberg bedenken.

Zurück zur Außen- und Sicherheitspolitik: »Wir müssen registrieren, dass die USA als langjähriger treuer Verbündeter Geschichte sind. Die gute Nachricht ist, dass die EU nun erstmals wirklich anfängt, gemeinsam zu beschaffen und militärische Mobilität aufzubauen oder dass man im militärischen Bereich Steuern anpasst, dass man sich also zusammen auf den Weg macht.« Das sei wichtig, »denn Putin hat die ganze Welt angezündet und nun geht es darum, ob Demokratie noch eine Chance hat.«

»Angriff auf Lettland ein realistisches Szenario«

»Europa hat nun viel zu tun.« Sie sieht das als Chance für Deutschland. Ganz Europa warte auf Deutschland. »Wir haben ein wahnsinniges Potential und entweder, wir kriegen es auf die Kette und dann sind wir ein Player in dieser internationalen Gemengelage, oder wir haben keinen Kompass und haben verloren.« Danach gefragt, nennt sie einen russischen Angriff »auf Lettland ein völlig realistisches Szenario«.

Also nochmals: Diplomatie nennt sie unheimlich wichtig, gleichzeitig aber auch, bärenstark zu sein, »damit Russland nicht daran denkt, uns anzugreifen.« Schließlich »muss es der Ukraine ermöglicht werden, auch auf russischem Territorium militärische Ziele zu neutralisieren. Das sei sogar völkerrechtskonform. «

Die Gefahr ist, dass, wenn Trumps Vorgehen in Venezuela Erfolg hat, China den Angriff auf Taiwan eher wagen könnte. Dass Trump dann zugunsten von Taiwan militärisch eingreift, stellt Strack-Zimmermann infrage. Er wird ihrer Meinung nach einen Deal einzufädeln versuchen.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Rudi Fischer, der die Politikerin auf die Achalm begleitete, erklärte auf dem Reutlinger Hausberg, warum er nicht mehr für den Landtag kandidiert. Nach 45 Berufsjahren und sieben Jahren im Landtag und im Alter von 72 sei es so weit aufzuhören. Der gelernte Maschinenbauer geht in Rente, was aber nicht heißt, dass er nicht noch ehrenamtlich tätig sein wird. »Man muss aktiv bleiben und kann so weiterhin am Leben teilnehmen.« (GEA)