FCH startet Vorbereitung: »In allen Bereichen verbessern«

Nur nicht wieder so lange zittern in der nächsten Saison: Heidenheims Trainer Schmidt (l) nach der Relegation gegen Elversberg.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Leistungsdiagnostik und bisher erst einem Neuzugang ist Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Frank Schmidt versammelte am Dienstag seinen Kader zum Ausdauertest, am Samstag wird der Tabellen-16. der Vorsaison erstmals öffentlich trainieren.

»Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern«, sagte Schmidt mit Blick auf die vergangene Spielzeit. Die 29 Punkte, mit denen sich der FCH damals in die Relegation rettete, wo er den Abstieg gegen den Zweitliga-Dritten SV Elversberg nur knapp vermied, würden dieses Mal nicht mehr erreichen.

Nach dem für ein Jahr von Rekordmeister FC Bayern München ausgeliehenen Offensivspieler Arijon Ibrahimović suchen die Heidenheimer einen neuen Linksverteidiger. Er soll Frans Krätzig ersetzen, der zu RB Salzburg gegangen ist. Er wünsche sich auch noch weitere Verstärkungen, erklärte Schmidt. Man müsse aber Geduld aufbringen, der Transfermarkt sei gerade sehr aufgeheizt.

Gimber, Beck und Pieringer fehlen noch verletzt

Die noch angeschlagenen Benedikt Gimber (Abwehr) und Adrian Beck (Mittelfeld) erwartet Schmidt in den kommenden Wochen zurück im Training, bei Angreifer Marvin Pieringer werde es nach einer Sprunggelenksverletzung »noch den ein oder anderen Monat«, dauern, meinte der 51-Jährige.

Das erste Testspiel bestreitet der FCH am Sonntag bei der TSG Salach. Das erste Trainingslager findet vom 11. Juli bis 19. Juli in Natz/Schabs in Südtirol statt, das zweite ist für die Zeit vom 30. Juli bis 3. August in Österreich geplant.

In die neue Saison startet der letztjährige Conference-League-Teilnehmer am 16. August im DFB-Pokal beim südbadischen Regionalligisten Bahlinger SC. In der Bundesliga geht es für Heidenheim am Wochenende danach mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg los.