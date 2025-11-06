FCA-Coach Wagner setzt auf »kleinen psychologischen Trick«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Sandro Wagner will den FC Augsburg auch mit ungewöhnlichen Maßnahmen im schweren Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart zum Erfolg führen. Zwei Tage vor der Bundesliga-Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr) gibt er seinen Fußball-Profis noch einmal trainingsfrei.

»Vielleicht hilft der kleine psychologische Trick etwas«, sagte Wagner. Den freien Tag begründete er aber vor allem mit einer langen und harten Trainingswoche nach dem zurückliegenden Freitagabend-Spiel gegen Borussia Dortmund. Dazu wird der Tabellen-14. auch erst am Spieltag die zweistündige Busfahrt nach Stuttgart antreten. »Wir spielen erst spät. Da können die Spieler zu Hause in ihrem Bettchen schlafen«, erklärte Wagner.

Der FCA hat eine bittere Heimspielwoche mit zwei Niederlagen gegen RB Leipzig (0:6) und den BVB (0:1) sowie dem Pokal-Aus gegen den Zweitligisten VfL Bochum (0:1) hinter sich. Trotzdem sei »die Stimmung« im Team gut, sagte Wagner.

Eine positive Nachricht ist, dass Kapitän Jeffrey Gouweleeuw wieder zur Verfügung steht. Der 34 Jahre alte Niederländer fehlte seit September wegen einer Knieverletzung. »Er ist einsatzbereit«, berichtete Wagner. Er ließ aber noch offen, ob der Routinier gleich wieder in der Startelf stehen werde.

Das würde Umbauten in der Abwehr nach sich ziehen, sagte Wagner. »Wir müssen uns am Samstag zusammensetzen, ob es Sinn macht, wie es Sinn macht. Es ist eine komplexe Entscheidung. Aber das Wichtigste ist, dass er wieder dabei ist«, erklärte der FCA-Coach.