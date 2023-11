Aktuell Land

FC Bayern startet 2024 gegen Hoffenheim

Der FC Bayern eröffnet am 12. Januar (20.30 Uhr) das neue Bundesliga-Kalenderjahr mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das geht aus den Ansetzungen der Spieltage 14 bis 18 hervor, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach schließt der Rekordmeister das aktuelle Jahr mit einem Auswärtsspiel am 20. Dezember (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg und Ex-Coach Niko Kovac ab.