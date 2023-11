Aktuell Land

FC Bayern mit Müller und Gnabry: 19-Jähriger mit Debüt

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit den Fußball-Nationalspielern Thomas Müller und Serge Gnabry in der Startelf. Trainer Thomas Tuchel wechselt im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul auf insgesamt fünf Positionen. Sein Startelfdebüt gibt am Samstag in der Allianz Arena der 19-jährige Aleksandar Pavlović. Konrad Laimer, der den gesperrten Joshua Kimmich ersetzt, wurde in der Königsklasse zuletzt nur eingewechselt. Neu im Team ist auch Bouna Sarr.