FC Bayern mit Cancelo statt Davies im Pokal gegen Freiburg

Der FC Bayern bestreitet das Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg mit João Cancelo. Der Leihspieler von Manchester City steht am Dienstag im Heimspiel gegen die Breisgauer wie vor zweieinhalb Wochen beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen wieder in der Anfangsformation. Trainer Thomas Tuchel lässt für den 28 Jahre alten Portugiesen den Kanadier Alphonso Davies draußen. Ansonsten vertraut der neue Münchner Coach in seinem zweiten Spiel den Spielern, die auch beim 4:2-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund in der Startelf standen.