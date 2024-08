FC Bayern in Ulm ohne Goretzka - Neuzugänge auf Bank

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FC Bayern München bestreitet das erste Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany ohne Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler steht im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm nicht im Kader des Rekordpokalsiegers. Der 29-Jährige gilt als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Er hat in München noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Die Neuzugänge João Palhinha und Michael Olise sitzen im Donaustadion zunächst auf der Bank. Auch die erst spät in die Vorbereitung eingestiegenen Harry Kane und Alphonso Davies stehen nicht in der Anfangsformation. Dort läuft Rückkehrer Josip Stanisic erstmals nach seiner meisterlichen Zeit in Leverkusen wieder in einem Pflichtspiel für die Bayern auf.

Fünf Wochen hat sich der FC Bayern auf die neue Saison vorbereitet. Von den fünf Testspielen wurden vier gewonnen. In der Meisterschaft starten die Münchner am Sonntag in einer Woche beim VfL Wolfsburg.