Fast neun Jahre Haft für Geiselnehmer gefordert

Im Prozess um die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke hat die Staatsanwaltschaft acht Jahre und zehn Monate Jugendstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 21-Jährige verfüge über erhebliche kriminelle Energie und sei einschlägig vorbestraft, sagte die Vertreterin der Anklage am Dienstag vor dem Landgericht Karlsruhe. Für ihn spreche sein Geständnis und die Einsicht in seine Tat.