Fasnacht in Basel startet in der Früh

Eine Woche nach Rosenmontag sind auch in Basel bald die Jecken los: Am Montag um Punkt 04.00 Uhr gibt der Zeremonienmeister mit dem Befehl »Morgestraich: Vorwärts, marsch!« den Startschuss für drei tolle Tage in der Schweizer Grenzstadt. Das Fest gilt als bedeutendste protestantische Fasnacht der Welt.