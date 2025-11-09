Fanta 4 nehmen den »letzten Bus«: Abschiedstour geplant

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fantastischen Vier feiern bald 40-jähriges Bandjubiläum - und nehmen langsam Abschied. Am Rande eines Auftritts in Stuttgart sprach das bekannteste deutsche Hip-Hop-Quartett über den geplanten Endspurt. Es werde in den kommenden beiden Jahren noch eine letzte lange Tour geben, sagte Sänger Michi Beck der Deutschen Presse-Agentur. Unter dem Titel »Der letzte Bus« wolle das Quartett mindestens 18 Monate unterwegs sein und »möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat«.

Lachendes und weinendes Auge

Sänger Michi Beck schaut dem langen Tour-Finale mit gemischten Gefühlen entgegen: »Wir freuen uns natürlich noch einmal extrem darauf, mit dem ganzen Riesenzirkus alle Teile der Republik und drumherum zu bereisen und eine ganz neue Show zu gestalten«, sagte er. »Aber natürlich fühlt es sich auch merkwürdig mulmig an zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird.«

Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck. Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere. »Wir sind unsere Karriere eigentlich immer auf Sicht gefahren«, erklärt der 57-Jährige. »Über lange Zeit hinaus zu planen war ehrlich gesagt nie unsere Kernkompetenz.«

Die Band habe sich aber schon vor langer Zeit geschworen, das Karriereende nicht mit Abschiedskonzerten hinauszuzögern. »Daher kann ich mit Gewissheit behaupten, dass das auf jeden Fall unsere letzte große Tournee sein wird«, sagte Beck. »Wann wir aber unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen.«

Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit »Long Player« ihr elftes Studioalbum heraus. Seine nächsten Auftritte hat das Quartett am 19. und 20. Dezember in Stuttgart - beide Konzerte sind bereits ausverkauft.

Die »Fantas« gibt es seit 1986. Im Herbst 1992 wurden sie mit ihrem ersten Hit »Die da« über Nacht berühmt. In den Jahren nach ihrem kommerziellen Schnellstart legten sie die knallbunten Klamotten ab und schafften weitere Hits, wie »Tag am Meer« und »Sie ist weg«. 1999 erschien das gefeierte Nummer-1-Album »4:99« mit dem Hit »MfG - Mit freundlichen Grüßen«.