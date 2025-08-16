Fan-Zoff bei Sandhausen gegen Leipzig: Banner als Auslöser

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal sind Fans des SV Sandhausen und von RB Leipzig aneinandergeraten. Auslöser war in der ersten Halbzeit ein Banner der SVS-Anhänger, auf dem »Scheiß Red Bull!« zu lesen war. Die Fans der Gastgeber versuchten per Seilzug, das Plakat in Richtung des RB-Blocks zu bewegen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Wenige Augenblicke später standen sich mehrere Fans auf den Zäunen gegenüber, denn in Sandhausen befinden sich Heim- und Gäste-Block direkt nebeneinander. Die Partie wurde zwar nicht unterbrochen. Allerdings wies der Stadionsprecher die Sandhausen-Fans an, keine weiteren »verunglimpfenden Plakate« zu zeigen. Andernfalls könnte die Partie unterbrochen werden, sagte er.

Der sächsische Club hat immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen. Fußball-Traditionalisten stört der Einfluss von Getränkekonzern Red Bull, durch dessen finanzielle Unterstützung RB Leipzig überhaupt erst so erfolgreich wurde.