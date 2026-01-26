Familienstreit eskaliert in Reichenbach – Frau überlebt Würgeangriff

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 46 Jahre alter Mann soll in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) versucht haben, seine eigene Ehefrau zu erwürgen. Der Tat soll ein familiärer Streit vorausgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei wurde am Sonntagabend alarmiert, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden war. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Im Haus entdeckten die alarmierten Polizeibeamten auch den 46-jährigen, der zuvor offenbar versucht hatte, sich selbst zu töten. Er konnte reanimiert werden und wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. (dpa)