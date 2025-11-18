Familienstreit eskaliert auf Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem mutmaßlichen Streit zwischen zwei Familien auf einem Parkplatz bei Waldkirch (Kreis Emmendingen) ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bei dem Streit am Sonntagabend soll mindestens ein Mensch leicht verletzt worden sein. Anschließend sollen die Beteiligten laut Polizei in zwei Fahrzeugen davongefahren sein. Bei einer Kontrolle durch die Polizei sollen die Anwesenden aggressiv reagiert haben. Die Polizei setzte in der Folge Pfefferspray ein, wodurch einer der Verdächtigen leicht verletzt wurde.

Ermittelt wird auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beamte fanden bei der Durchsuchung der Fahrzeuge Schlag- und Hiebwaffen. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei zunächst nicht.