Familie mit Kindern und zwei Senioren bei Unfall bei Amstetten verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und schon kracht es: Nach einem Auffahrunfall im Alb-Donau-Kreis kommen sechs Menschen leicht verletzt in Krankenhäuser.

Zu dem Unfall kam es in Amstetten (Alb-Donau-Kreis). (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/DPA
Zwei Kinder und vier Erwachsene sind bei einem Auffahrunfall in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste eine 42 Jahre alte Fahrerin am Freitagmittag beim Abbiegen verkehrsbedingt anhalten. Der 84 Jahre alte Fahrer des Autos dahinter erkannte das nicht und fuhr auf den Wagen vor ihm auf.

Die Fahrerin des ersten Autos, ihr 41 Jahre alter Ehemann und die beiden acht und 15 Jahre alten Kinder wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Autos und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die Beteiligten kamen alle in Krankenhäuser. (dpa)