Falsche Polizisten ergaunern sechsstellige Summe von Senior

Betrüger haben einen 88-Jährigen im Kreis Karlsruhe um Bargeld und Wertgegenstände im Wert einer sechsstelligen Summe gebracht. Eine falsche Polizistin rief den Mann Polizeiangaben zufolge an und behauptete, dass wegen eines Ermittlungsverfahrens gegen eine rumänische Bande seine Wertgegenstände überprüft werden müssten.

Den Angaben nach hielten die Betrüger das Telefonat am Freitag über Stunden aufrecht. Auch ein weiterer vermeintlicher Polizist und ein angeblicher Staatsanwalt sprachen demnach mit dem 88-Jährigen. Der Mann habe schließlich einen Karton mit Bargeld und Wertgegenständen, darunter Goldmünzen und Schmuck, neben seine Garage in Weingarten gestellt, wo ein bislang unbekannter Täter ihn mit einem Kleinwagen abholte.

Nachdem der 88-Jährige sein Eigentum nicht wie versprochen zurückbekommen hatte, verständigte er den Angaben nach die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Abholer oder dessen Wagen machen können.