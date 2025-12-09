Falsche Pflegekraft bestiehlt dementen Rentner

Die Frau gab sich als Pflegekraft aus und soll sich so das Vertrauen des Rentners erschlichen haben. (Symbolbild)

Eine falsche Pflegekraft hat in Schwaben einen dementen Rentner bestohlen. Die Frau soll Schmuck im Wert von mehr als 25.000 Euro aus dem Haus des 88-Jährigen mitgenommen haben, wie die Polizei mitteilte. Bei Hausbesuchen seit Anfang September in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) habe sie zugeschlagen.

Die Frau, die sich als Pflegekraft ausgab, lernte den Mann demnach beim Einkaufen kennen und erschlich sich sein Vertrauen. Nach dem Diebstahl kam sie nicht mehr wieder. Anfang Dezember bemerkten Angehörige des dementen Mannes den Diebstahl. Sie wussten nichts von den vorangegangenen Hausbesuchen.