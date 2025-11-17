Falsche Beute: Einbrecher in Bad Saulgau stiehlt gefälschten Goldbarren

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD SAULGAU. Einem Einbrecher in Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen ist die fette Beute ausgeblieben. Statt eines echten Goldbarrens stahl er ein Replikat aus dem Schaufenster eines Edelmetall-Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. Die Fälschung war demnach nur wenige Euro wert.

Deutlich höher könnte der Schaden der eingeschlagenen Schaufensterscheibe sein. Durch diese hatte sich der Unbekannte am Sonntagmorgen Zutritt zum ausgestellten Replikat verschafft. Erste Spuren sicherten die Ermittler bereits. Wer Hinweise zum Einbrecher geben kann, soll sich bei der Polizei melden. (dpa)