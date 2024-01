Aktuell Land

Fahrradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Geländewagen

Ein 29-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Geländewagen in Freiburg tödlich verletzt worden. Es war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kreuzung im Stadtviertel Stühlinger zur Kollision zwischen dem SUV eines 38-Jährigen und dem Fahrradfahrer gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige starb noch am Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.