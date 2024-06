Aktuell Land

Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Binau (Neckar-Odenwald-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der 61-Jährige wurde am Donnerstag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie es genau zu dem Unfall gekommen sei, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 57 Jahre alter Autofahrer habe von der Bundesstraße 37 nach rechts abbiegen wollen, als es zu Unfall gekommen sei. Der Unfall sei im Kreuzungsbereich geschehen. Der Autofahrer blieb unverletzt.