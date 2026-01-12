Fahrgast zeigt Zugbegleiterin bei Laufenburg Pornos statt Ticket

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fahrgast in einer Regionalbahn hat der Zugbegleiterin bei einer Kontrolle pornografische Videos anstelle seiner Fahrkarte gezeigt. Zu dem Vorfall kam es am späten Freitagabend zwischen Laufenburg (Landkreis Waldshut) und Waldshut-Tiengen, wie die Polizei mitteilte. Als die Zugbegleiterin die Fahrkarte des 42-Jährigen sehen wollte, hat er demnach stattdessen auf seinem Handy Sexfilme vorgezeigt.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann schließlich fest. Beim Eintreffen der Beamte beleidigte und bedrohte er den Angaben nach die Zugbegleiterin. Ein Strafverfahren unter anderem wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet. (dpa)