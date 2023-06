Aktuell Land

Fahrgast soll mit Messer auf Taxifahrer eingestochen haben

Weil er in Reutlingen einen Taxifahrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, ist ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag mitteilte.