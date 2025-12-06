Fahrer stürzt von »Weihnachts-Quad« und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von seinem weihnachtlich dekorierten Quad ist der Fahrer auf der Autobahn 6 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige sei mit dem Quad zwischen Viernheimer Dreieck und Viernheimer Kreuz ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall auf der Gemarkung Mannheim wurde der Fahrer von dem Gefährt geworfen und stürzte auf den Seitenstreifen. Sanitäter brachten den 57-Jährigen in eine Klinik. Wegen des Unfalls bildete sich auf der A6 mehrere Kilometer Stau.

Wie es zu dem Unfall kam, muss nun ein Gutachter klären. Laut den Beamten am Unfallort kann die Ursache ein technischer Defekt sein. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht an dem Unfall beteiligt.