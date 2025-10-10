Fahrer nach Crash mit hochmotorisiertem Auto in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim ist ein Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Dieser musste von Rettungskräften aus dem Auto geborgen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 26-jährige Fahrer eines Porsches erlitt leichte Verletzung. Sein 27-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Porschefahrer mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug zu schnell unterwegs. Erste Verdachtsmomente ergaben zudem Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

Unfallgeschehen noch unklar

Wie es genau zu dem Unfall zwischen dem Porsche und dem Mercedes kam, blieb vorerst unklar. Derzeit werde noch ermittelt, ob der Mercedesfahrer über eine Einmündung auf die Bundesstraße 10 einbog – oder eine unerlaubte Kehrtwende auf der Fahrbahn machte. Der Unfall passierte in einem Einmündungsbereich.

Hinweise auf ein unerlaubtes Straßenrennen gab es laut Sprecher bislang nicht. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden bis zum frühen Morgen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein Sachverständiger soll nun das Unfallgeschehen ermitteln.