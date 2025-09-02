Fahrbahn gesperrt nach Unfall auf A5 bei Offenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg ist dort die Fahrbahn Richtung Norden komplett gesperrt. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge waren vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Drei Menschen seien verletzt worden - wie schwer, blieb vorerst unklar. Rettungskräfte seien im Einsatz. Weitere Angaben zu den Verletzten oder zum Unfallgeschehen machte die Polizei zunächst nicht. Der Unfall hatte sich kurz nach 13.00 Uhr nahe der Ausfahrt bei Offenburg ereignet.