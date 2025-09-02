Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Fahrbahn gesperrt nach Unfall auf A5 bei Offenburg

Nach einem Unfall auf der A5 bei Offenburg ist die Fahrbahn Richtung Norden gesperrt. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, drei Menschen wurden verletzt.

Polizei Blaulicht (Symbolbild)
Unfall auf A5 - drei Menschen verletzt (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Unfall auf A5 - drei Menschen verletzt (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg ist dort die Fahrbahn Richtung Norden komplett gesperrt. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge waren vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Drei Menschen seien verletzt worden - wie schwer, blieb vorerst unklar. Rettungskräfte seien im Einsatz. Weitere Angaben zu den Verletzten oder zum Unfallgeschehen machte die Polizei zunächst nicht. Der Unfall hatte sich kurz nach 13.00 Uhr nahe der Ausfahrt bei Offenburg ereignet.

© dpa-infocom, dpa:250902-930-987188/1