Fahranfänger flieht vor Polizei und fährt gegen Hauswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 18-Jähriger ist im Rhein-Neckar-Kreis vor der Polizei geflüchtet und kurz darauf gegen eine Hauswand gefahren. Dabei entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahranfänger war in der Nacht einer Polizeistreife aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verloren die Beamten das Auto des jungen Mannes aus den Augen. Als sie jedoch durch Dielheim fuhren, entdeckten sie den rauchenden Wagen dann verunfallt an einer Hauswand wieder.

Laut einer Polizeisprecherin hatte der junge Mann aufgrund der hohen Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war gegen mehrere Bäume geprallt, hatte einen Gartenzaun durchbrochen und war schließlich in die Hauswand gekracht.

Der Schaden ist groß

Der 18-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein Fenster samt Rollladenkasten sowie Teile der gemauerten Hauswand in das Hausinnere gedrückt. Darüber hinaus entstanden auch Schäden an der Einrichtung.

Die Bewohner des Hauses blieben den Angaben zufolge unverletzt. Am Morgen prüften Experten die Statik des Hauses. Laut der Polizeisprecherin stand der junge Mann nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.